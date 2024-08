Tourisme. Les professionnels normands déplorent une fréquentation touristique en baisse sur le mois de juillet

Ce sont les conclusions d'une note de conjoncture de l'association Normandie Tourisme : le mois de juillet marque un recul de la fréquentation touristique dans la région, soit -5,2% par rapport à la même période l'an passé. Les hôtels font partie de ceux qui ressentent le plus ce recul dans la région. En effet, 47% des hôteliers normands jugent "mauvaise" la fréquentation touristique du mois de juillet malgré un bon mois de juin, dopé par le 80e anniversaire du D-Day.

Les Jeux olympiques, un impact négatif pour la Normandie ?

Plusieurs facteurs expliquent ces chiffres en baisse par rapport à 2023 (année marquée par un record de fréquentation touristique), à commencer par la météo, "86% des professionnels citent pour cause avant tout la météo qui n'a pas été au rendez-vous", explique Normandie Tourisme. Il y a aussi l'effet pervers des Jeux olympiques à Paris. "Cela fait plutôt fuir, puisque d'après nos clients, les billets d'avion ont quand même beaucoup augmenté pour arriver à Paris donc ils ont plutôt décalé leur voyage sur août", confirme Marion Tanquerel, directrice de l'hôtel Radisson Blu à Rouen, qui doit compter davantage sur des réservations de "dernière minute". Le constat est le même chez la concurrence. Nicolas Cimetiere, directeur du Mercure près de la Cathédrale, a même dû faire face à des annulations, "nous sommes entre 100 et 150 chambres annulées sur l'été et ça, c'est la partie immergée que l'on voit, il y a aussi tous les clients qui ne réservent pas, du fait de ces augmentations de l'aérien". L'hôtelier n'est d'ailleurs pas convaincu que les Jeux de Paris puissent avoir un effet positif à long terme sur la destination Normandie.

• Lire aussi. Près de 4,5 millions de touristes en 2023, l'année des records à Rouen

Des concurrents en plus

L'arrivée d'une nouvelle concurrence cette année semble être aussi une épine dans le pied de ces établissements déjà bien installés à Rouen. "Par rapport à l'année dernière on a une capacité d'hébergement de plus 200 chambres par jour (à Rouen)", s'inquiète Nicolas Cimetiere, avec notamment l'arrivée cette année du Novotel au palais des consuls ou encore le Hyatt Place, attendu prochainement route de Neufchâtel. "On ne va pas pouvoir rester comme ça sans événement majeur ni congrès d'importance sur la ville, la capacité hôtelière est là, maintenant il faut des événements qui viennent remplir les hôtels", poursuit le professionnel.

"Avoir de la concurrence c'est toujours bien, cela permet de se remettre en question, cela montre que la ville est dynamique, nuance Marion Tanquerel, s'il y a plus d'événements et de tourisme tant mieux, sinon forcément on verra les taux d'occupation stagner." D'après Normandie Tourisme, moins de 12 millions de nuitées ont été enregistrées sur le mois de juillet dans la région (tous types d'hébergement confondus). En Seine-Maritime, on dénombre 2,6 millions de nuitées sur juillet d'après l'agence Seine-Maritime Attractivité, soit une baisse de 6% par rapport à la même période en 2023.