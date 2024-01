Fréquentation. Près de 4,5 millions de touristes en 2023, l'année des records à Rouen

2023 a battu tous les records ! C'est ainsi que l'office de tourisme de Rouen s'est félicité de la fréquentation touristique en hausse l'an dernier. Les chiffres de Rouen Tourisme sont en effet plutôt encourageants. On dénombre ainsi 4,4 millions de touristes et pas moins de 14 millions d'excursionnistes rien qu'à Rouen, "des fréquentations jamais atteintes", se réjouit Christine de Cintré, présidente de Rouen Tourisme. Ce bon bilan a été, sans nul doute, dynamisée par l'organisation de la huitième édition de l'Armada en juin dernier. Il faut dire qu'à lui seul, l'événement a attiré 1,5 million de touristes et d'excursionnistes. Rouen Tourisme met le cap désormais sur 2024 avec la promesse de grandes retombées touristiques grâce à l'organisation des Jeux olympiques de Paris. "Les réservations ont déjà commencé", assure Christine de Cintré. Parmi les autres grands événements : les 150 ans de l'impressionnisme en Normandie avec comme point d'orgue la venue du célèbre peintre britannique David Hockney qui s'expose au musée des Beaux-Arts à partir du 22 mars.