Rouen. Les Jeux olympiques vont-ils doper l'offre de meublés touristiques ?

Les Jeux olympiques de Paris auront-ils un effet positif sur le tourisme à Rouen ? C'est ce qu'espèrent de nombreux propriétaires qui préparent déjà leur logement en vue des locations estivales. En Seine-Maritime, les offres de meublés touristiques en été ne cessent de bondir. La vallée de la Seine capte une grosse partie du volume régional, soit plus de 11 %, et Rouen n'échappe pas à la règle. La ville a vu le nombre d'offres de meublés touristiques doubler entre juillet 2022 et juillet 2023, passant d'environ 2 000 à presque 4 000 logements.

Nicolas Lethuillier, propriétaire d'un appartement à Rouen, a remis son logement sur Airbnb pour cet été, lui qui privilégie d'ordinaire les locations longue durée. "Via la plateforme, j'ai mis effectivement la chambre un peu plus cher sur la période des JO", explique le Rouennais, guidé par la loi du marché. Mais Nicolas n'a pas eu beaucoup de réservations jusqu'ici. "D'expérience, je sais que les gens s'y prennent souvent au dernier moment."

Assez nouveau sur la plateforme, Bertrand Delahaye, lui non plus, ne voit pas d'effet Jeux olympiques pour le moment. "Il y a forcément un peu de séjours, mais les gens viennent ici surtout pour l'expérience", analyse-t-il. Il faut dire que son logement inspiré de la série américaine Friends attire surtout les fans du show télévisé, bien que les réservations soient particulièrement importantes chez lui sur la période des JO. "D'ici fin juin, je pense que je serai complet pour l'été, confirme le propriétaire. Sur trente dates dans un mois, on va avoir 25 locataires différents. J'avoue que je ne m'attendais pas à autant."

La Ville préoccupée par l'explosion des meublés touristiques

Pour Stéphanie Varin, l'équation est différente. La Rouennaise qui travaille à Paris met d'ordinaire son logement normand à disposition l'été, mais elle a décidé cette année de retourner y vivre et de mettre plutôt son logement parisien en location. L'objectif : fuir Paris, prise d'assaut par les touristes. "C'est vrai qu'habituellement, Paris au mois d'août, c'est un peu plus calme mais là, avec les Jeux, ça va ramener beaucoup beaucoup de monde", explique la Normande, même s'il lui reste encore de la place pour cet été. Les logements ne sont donc pas encore pris d'assaut, à deux mois des Jeux olympiques, y compris d'ailleurs chez les hôteliers, où les réservations démarrent doucement. "On ne voit pas encore de réel effet JO. Nous, on pense que les Jeux, ça va ruisseler par la suite", explique Julien Marchal Guéret, gérant de l'hôtel de Dieppe. "Les JO apporteront quoi qu'il arrive sur la destination France, c'est une véritable care postale."

La Ville de Rouen, de son côté, espère bien des retombées économiques grâce aux JO mais reste vigilante sur l'explosion des logements en Airbnb. "Ces logements viennent déséquilibrer le marché locatif", explique Christine de Cintré, présidente de Rouen Tourisme. Ce sont des logements qui étaient avant destinés aux habitants du quotidien et qui deviennent des logements Airbnb", s'agace l'élue qui craint de voir certains quartiers se vider de leurs habitants, les meublés touristiques ne pouvant être loués que 120 jours dans l'année. "Ce sont des commerçants qui fonctionnent moins bien ou des écoles qui se vident." Le Sénat vient justement d'adopter un projet de loi pour limiter la prolifération de ces logements en régulant l'abattement fiscal qui s'y applique ou en redonnant plus de pouvoir au maire pour réduire la part de ces meublés en ville.

Les réservations sont timides à deux mois des Jeux olympiques

• Nicolas Lethuillier a remis son logement à Rouen en location

"L'appartement que je mets à disposition, c'est une colocation classique d'étudiants. Les années où j'ai du roulement, là je le mets sur Airbnb, c'est le cas cette année. Cela m'est arrivé d'accueillir des étrangers qui restaient pour un mois. Donc avec les Jeux, peut-être qu'il y aura des touristes qui voudront rester longtemps, le temps de visiter le pays et, du coup, je les accueillerai avec plaisir."

Nicolas Lethuillier a remis son logement à Rouen en location.

• Bertrand Delahaye est presque complet pour cet été

"Alors qu'on n'est encore que fin mai, on a, à peu près, rempli 75% des dates sur juillet et août. On monte à 85% sur la seule période des JO, mais est-ce qu'il y a vraiment une corrélation avec l'événement ? C'est difficile à dire. Sur les réservations, je n'ai pas eu de messages de gens qui disaient vouloir descendre à Paris. Ce n'est quasiment que du court séjour, ce qui est plutôt étonnant par rapport à ce que je m'attendais."

Bertrand Delahaye est presque complet pour cet été

• Stéphanie Varin, elle, veut fuir la capitale et revenir à Rouen

"Je travaille à Paris et j'ai un logement à Rouen mais là, je vais fuir Paris pendant les JO. Les offres Airbnb sur Paris se sont très vite affolées. On est arrivés sur des montants qui ont été multipliés par dix, donc la plateforme a régulé les prix. Mais pour l'instant, les réservations n'explosent pas, j'ai d'autres amis parisiens qui font du Airbnb pour lesquels ça ne s'affole pas non plus, les gens aiment bien le dernier moment."

Stéphanie Varin, elle, veut fuir la capitale et revenir à Rouen

• Julien Marchal Guéret, de l'hôtel de Dieppe, constate un lent démarrage

"Sur la clientèle individuelle et sur la clientèle business, on sent un vrai ralentissement par rapport aux années précédentes. Je pense que Paris est un peu évitée. C'est un peu tôt mais sans l'être finalement puisqu'habituellement, on se met en place début mai pour l'été. On voit quand même un effet JO dans le sens où l'événement fait un peu peur à notre clientèle étrangère essentiellement."

Julien Marchal Guéret, de l'hôtel de Dieppe, constate un lent démarrage