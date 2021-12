Rouen. Tourisme : la métropole rouennaise attire au-delà de la Normandie

Alors que la rentrée se prépare, l'heure est au bilan de la saison estivale pour l'office de tourisme de Rouen (Seine-Maritime). Il se base sur la fréquentation au sein de son bureau. Entre mai et juin 2019, 143 653 visiteurs y ont été accueillis, un chiffre quasi stable par rapport à 2018.

Dans le détail, la fréquentation des touristes français hors Normandie a largement augmenté (+35 %) sur la période. L'effet Armada est passé par là avec deux fois plus de ces touristes lors du mois de juin, même si le phénomène s'est prolongé dans le courant du mois de juillet et du mois d'août. Ils viennent en majorité d'Ile de France, des Hauts de France et du Grand Est, à égalité avec la Bretagne.

Les chiffres sont plus décevants pour ce qui concerne les touristes normands, qui sont venus en nombre en mai (+ 20 %) et juin (+ 40 %) avant de délaisser quelque peu la destination en juillet (-17 %) et août (-30 %), toujours par rapport à l'année 2018.

Moins de touristes étrangers

Les visiteurs étrangers, qui représentent presque la moitié des passages en office de tourisme, ont aussi boudé la métropole avec une baisse de 16 % entre mai et août par rapport à l'été 2018. Les Allemands, Anglais et Espagnols restent ceux qui se rendent le plus dans la Métropole.

L'office de tourisme note aussi une bonne fréquentation des hôtels. "Certains ont enregistré des taux d'occupation allant jusqu'à 89 % au mois d'août, est-il précisé dans un communiqué. Les projets hôteliers à venir contribueront à renforcer l'attractivité touristique de la destination."

A LIRE AUSSI.

Armada 2019 : explosion du numérique et des ventes

75e anniversaire du D-Day : plus d'un million de nuitées dans le Calvados