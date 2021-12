Caen. Tourisme : une saison estivale exceptionnelle en Normandie !

C'est un été de records pour la région Normandie. À l'heure où le Comité régional de tourisme (CRT) fait le bilan touristique de sa période estivale, il n'y a pas de surprises : la Normandie a attiré des centaines de milliers de touristes ! Entre le 75ème anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie, l'Armada de Rouen et la coupe du monde de football au Havre au mois de juin, la popularité de ces événements d'envergure internationale n'a pas fait déjouer les statistiques.

Les professionnels du tourisme de tous secteurs témoignent de cette réussite, comme l'indique Michael Dodds, directeur général de Normandie attractivité. Selon une enquête, 68% des professionnels se sont dits satisfaits pour le mois d'août :

D'autres événements comme les festivals de Beauregard ou des traversées de Tahitou, Saint-Vaast-la-Hougue comme village préféré des Français ou le marché de Dieppe comme deuxième plus beau marché de France ont également participé au dynamisme de la région.

S'il est impossible de quantifier précisément le flux de touristes passés sur le territoire normand - aucune frontière ne permet de comptabiliser une entrée ou une sortie - il est possible de faire un focus sur le taux de remplissage des hôtels marchands. Du 5 au 7 juin 2019, la fréquentation hôtelière affichait plus de 90% dans la région.

En juin, le nombre de nuitées en Normandie a augmenté de 12,8% par rapport à 2018, à la même période. Mais d'où viennent ces touristes ? La majeure partie d'entre eux est française (75%). Les Néerlandais, les Italiens et les Espagnols sont aussi nombreux. "On voit que leur venue n'est plus occasionnelle", indique Dodds. Les Britanniques sont quant à eux de moins en moins au rendez-vous. Un lien de cause à effet avec un éventuel Brexit dur ? Michael Dodds le craint :

"Les nouvelles de Brittany Ferries ne sont pas très rassurantes. Leurs frais sont calculés en euros et leurs recettes en livres sterling", se permet d'ajouter Dodds.

Fier malgré tout de ce franc succès général en Normandie, Normandie attractivité ne veut pas faire des mois de juin-juillet-août une fatalité. Pour son directeur, l'enjeu le plus fort est à venir. "C'est presque normal que l'on cartonne sur juillet et août. Le mois de septembre est un mois clé. C'est une autre forme de tourisme".

"On est poussé à innover en permanence. Et pas forcément d'un point de vue technologie. On doit inventer des services et de nouvelles formes de découverte du territoire". Fécamp Grand'Escale et le festival Normandie impressionniste en 2020 devraient toujours faire profiter la Normandie... Du moins, les prévisions le montrent. Seul le moment venu pourra le prouver. Pour l'heure, la région se porte bien.

