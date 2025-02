Rouen. Tourisme en 2024 : une année "qui va au-delà de nos espérances", selon la présidente de l'office de tourisme

Ce vendredi 28 février, l'office du tourisme de Rouen dresse le bilan de 2024. "En 2024, nous avons dépassé la fréquentation de 2023, qui est une année Armada. Cela va au-delà de nos espérances", confie Christine de Cintré, présidente de Rouen Normandie Tourisme & Congrès. "C'est une année exceptionnelle. C'est la première fois qu'il y a plus de touristes post Armada", ajoute Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la Métropole rouennaise.

+2,3% des nuitées touristiques dans la Métropole

Les chiffres du bilan de saison concernant la fréquentation touristique dans la Métropole de Rouen sont encore en hausse en 2024. L'office du tourisme de Rouen note une progression de 2,3% de nuitées touristiques entre 2023 et 2024, avec plus de 8,91 millions de nuitées sur le territoire.

Pour ce qui est de la fréquentation au sein de la ville de Rouen, elle est aussi en progression en ce qui concerne le nombre de nuitées touristiques : plus de 4,2 millions. Soit un gain de +4% par rapport à 2023.

+7% de touristes étrangers

"En 2024, on a eu une augmentation de 7% du public étranger", au sein de la Métropole rouennaise, indique Christine de Cintré. Les nuitées touristiques des Français sont stables et restent majoritaires par rapport aux touristes étrangers au sein de la Métropole de Rouen en 2024. En termes de chiffres, cela représente 69% de Français et 31% d'étrangers.

A Rouen même, l'office du tourisme observe également une nette progression des touristes étrangers, de l'ordre de +8%, avec un passage de 1,4 million de nuitées en 2023 à 1,6 million de nuitées étrangères en 2024.

Les événements phares de 2024

Ce qui a été marquant en Normandie, Rouen et sa Métropole en 2024, "ce sont les 150 ans de l'Impressionnisme avec notamment le Festival Normandie impressionniste avec une programmation d'événements très fréquentés par les touristes étrangers comme les Américains", poursuit la présidente de Rouen Tourisme. Deux autres événements ont aussi marqué l'année 2024 : Rouen à table et la Solitaire du Figaro.

Les ambitions de 2025

"Les événements viennent rythmer la saison touristique, c'est important de continuer de maintenir ce qu'on a déjà proposé", livre Christine de Cintré. En 2025, les Fêtes Jeanne d'Arc (du 29 au 31 mars) font partie des rendez-vous phares comme la Fête viking à l'abbaye de Jumièges (les 28 et 29 juin), l'étape du Tour de France à Rouen (8 juillet), la Solitaire du Figaro (du 30 août au 5 septembre) "qui nous l'espérons, pourra revenir" et Rouen à table (les 11 et 12 octobre).