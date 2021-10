Le tourisme a explosé en 2010

“L’année 2010 est une année-record”, affirme Guy Pessiot, président de l’Office de tourisme de Rouen. Effectivement, les chiffres sont très positifs. En 2010, 402 013 personnes ont été reçues à l’office de tourisme, soit 40 582 de plus que l’année précédente : plus de 2 000 personnes par jour l’été dernier, près de 3 000 groupes représentant 95 000 visiteurs. La création de la nouvelle centrale de réservation hôtelière a également porté ses fruits.

Sur le podium des Européens venus découvrir Rouen, on trouve d’abord les citoyens de Grande-Bretagne puis ceux de l’Allemagne et enfin de la Belgique. Au niveau international, les Américains arrivent en tête, suivis des Japonais et Canadiens. On enregistre une hausse des visiteurs venant des pays africains.

Le formidable succès de l’impressionnisme

Mais l’événement majeur de l’année 2010, c’est le succès du Festival Normandie Impressionniste, qui a attiré, rien qu’au mois d’août, plus de 71 000 amateurs.

Enfin, l’espace boutique de l’Office, qui propose aux visiteurs une gamme de produits régionaux mais aussi d’objets, de papeterie et d’ouvrages, a vu son chiffre d’affaires bondir de 33 % !