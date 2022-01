Tourisme : premières tendances de la saison estivale

L’été n’a pas été très chaud et les averses ont été plus nombreuses que les rayons de soleil. Qu’importe ! Les touristes n’ont pas boudé la ville et ses monuments. Les professionnels s’accordent pour dire que cette saison estivale n’a rien à voir avec celle de l’année dernière, mais la fréquentation semble identique à celle constatée en 2009.



“Bel été” au Muséum

Il n’y a eu ni hausse ni baisse spectaculaire. Début août, ils étaient 2 000 à franchir chaque jour la porte de l’Office de Tourisme. “La proportion des touristes étrangers est supérieure à 50%, dont 80% sont d’origine européenne.” Le Musée des Beaux-Arts a vécu “une fréquentation classique pour un été sans exposition d’envergure nationale”.

Le Muséum a connu un “bel été” avec près de 3 227 visiteurs en juillet contre 1 827 à la même époque de l’année dernière. Il est vrai qu’il a retrouvé sa galerie consacrée à l’Océanie et qu’il a profité du retour de la tête maori en Nouvelle-Zélande.

Bien qu’elle soit en travaux, la cathédrale Notre-Dame demeure le monument le plus fréquenté. “Nous attendons la fin septembre pour établir un bilan définitif”, explique-t-on à l’Office de Tourisme, “car nombreux sont ceux qui ont décalé leur voyage à cause du mauvais temps.”