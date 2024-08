[Photos] Rouen. La Solitaire du Figaro s'installe sur les quais de Seine

La Solitaire du Figaro Paprec fait étape à Rouen. Et ce n'est pas qu'une simple escale. La capitale normande a été choisie comme "ville de grand départ" du 17 au 23 août. "Rouen a une connaissance des événements nautiques et un attrait du public pour ce type de manifestations", reconnaît Malo Le Peru, chef de projet et coordinateur sur la Solitaire du Figaro, qui table sur plusieurs dizaines de milliers de spectateurs.

Pour faire vivre la course en amont depuis les quais de Seine, un village a été mis en place entre la Fabrik et le Pavillon des Transitions. De nombreux stands y sont présents comme celui de la Marine nationale.

37 skippers et un unique bateau

Il faut dire que le village rouennais promet pléthore d'activités tout au long de la semaine, avec notamment la possibilité de visiter les bateaux des concurrents, sur inscription à l'entrée du village. Un bon moyen de découvrir les fameux bateaux Figaro 3 qui participent à la course.

37 skippers participent cette année à la Solitaire du Figaro, dont 29 hommes et huit femmes. 4 étrangers sont en lice pour cette 55e édition. Parmi les skippers, 15 participent pour la première fois à la course.

L'arrivée des bateaux a été célébrée en musique avec le défilé de la fanfare "The Brass Timber". D'autres orchestres se produisent tout au long de la semaine comme "Les Marineros", attendus mercredi 21 août.

Tous les skippers ont le même et certains ont dû l'apprivoiser avant de se lancer, comme Thierry Levayer, 54 ans, en provenance de Nouvelle-Calédonie, qui concourt pour la première fois. "Ce n'est pas un bateau très compliqué, mais comme tout le monde a le même, la course va se jouer sur des détails, précise le marin. Entre le manque de sommeil, l'hydratation ou la nourriture, au bout de 4 jours de course on devient moins lucide, et c'est là qu'on fait des bêtises de manœuvre."

Thierry Levayer, 54 ans, participe pour la première fois à la Solitaire du Figaro. En provenance de Nouvelle-Calédonie, le quinquagénaire a fait toutes les courses d'avant saison depuis son arrivée dans l'hexagone en février.

La course est composée de trois étapes de plus de 600 nautiques chacune, entre Rouen, Gijon en Espagne, Royan et la Turballe.