Rouen. Solitaire du Figaro Paprec : découvrez dès maintenant le programme détaillé des animations

C'est une première : la ville de Rouen sera le théâtre du départ de la prestigieuse course nautique, la Solitaire du Figaro, qui célèbre cette année sa 55e édition. Du 17 au 23 août, entre les ponts Flaubert et Guillaume-le-Conquérant, une quarantaine de bateaux feront vibrer le cœur de la ville normande, offrant au public une semaine riche en animations et en découvertes.

"Cet événement emblématique réaffirme notre lien au fleuve"

"Rouen accueille tous les quatre à six ans l'Armada, le plus important rassemblement de grands voiliers au monde. Cet événement emblématique réaffirme notre lien au fleuve et la tradition nautique de Rouen", confie Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie. "Nous invitons les Rouennaises et les Rouennais, mais plus largement le public, à participer à cette grande fête populaire !", poursuit-il.

Un programme festif et animé

L'arrivée des bateaux est prévue samedi 17 août vers 14h30, marquée par une levée spectaculaire du Pont Flaubert entre 12h30 et 16h30. A partir de 17h, les skippers seront présentés au public dans le village installé entre la Fabrik et le Pavillon des Transitions situés sur les quais rive droite de Rouen.

Tout au long de la semaine, diverses activités seront proposées, notamment :

Visite des bateaux (Figaro 3) : du 18 au 23 août, entre 11h et 12h (sur inscription au stand de la course).

Animations sur les quais : de 10h à 19h (ouverture à 11h30 le samedi).

Baptêmes de voile en goélette : tous les jours de 14h à 19h, proposés par le Yacht Club Rouen 76 et le club de voile de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

Mini-régates : les 18 et 19 août vers 15h, sur la Seine entre les ponts Guillaume-le-Conquérant et Flaubert.

Départ des bateaux vers Le Havre : le 23 août entre 9h15 et 10h, avec une levée du pont Flaubert entre 6h30 et 11h

Pour en savoir plus sur les animations

Samedi 17 août, 14h : accueil des bateaux par la fanfare "The Brass Timber", célèbre pour ses interprétations énergiques de la musique de la Nouvelle-Orléans.

Dimanche 18 août de 14h à 17h : plusieurs représentations des "Nageuses sur Bitume", un spectacle insolite mettant en scène cinq femmes évoluant sans eau. 17h-18h : séance de dédicace avec les skippers.

Lundi 19 août de 16h à 18h : "le Bâto", une promenade maritime pour les enfants, recréée sur l'asphalte. De 17h à 18h : séance de dédicace.

Mardi 20 août de 16h à 18h : "le Bâto", de 17h à 18h : séance de dédicace

Mercredi 21 août de 16h à 18h :"le Bâto". A 16h30 : représentation des "Marineros", un groupe de marins partageant des musiques et histoires de leurs voyages. De 17h à 18h : séance de dédicace.