Voile. A Rouen, ville départ, la Solitaire du Figaro dévoile son parcours

C'est une première. La Solitaire du Figaro Paprec s'élancera depuis la ville de Rouen, qui va accueillir les marins, les bateaux et le village à partir du 17 août. Les bateaux descendront ensuite la Seine en convoyage pour le départ officiel depuis Le Havre, le vendredi 23 août. "On aura les bateaux en cœur de ville, c'est une vraie chance", détaille Malo Le Peru, chef de projet de la Solitaire. Pas de mise en jambes cette année. La première étape est estimée déjà à 615 milles nautiques jusqu'à Gijón en Espagne en passant par le phare de Wolf Rock. "On traverse trois mers, la Manche avec des courants assez forts et un trafic important, la mer d'Iroise, puis le golfe de Gascogne avec des choix stratégiques importants", explique Yann Château, directeur de course. La deuxième étape doit rallier Royan avec un détour par le cap Finisterre avant une dernière étape jusqu'à La Turballe.

L'organisation a dévoilé le parcours, vendredi 29 mars 2024.

Un village à Rouen

Le samedi 17 août, le village va ouvrir ses portes sur les quais rive droite à Rouen avec comme un parfum de mini-Armada. "Les bateaux vont arriver à 14h30 et les skippers seront ensuite présentés au public", précise Malo Le Peru. Jusqu'au départ des bateaux, chacun pourra découvrir les embarcations et les visiter, mais aussi profiter de nombreuses animations sportives ou musicales, qui seront organisées tout au long de la semaine. Des stands des partenaires seront aussi installés sur le village.