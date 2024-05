Evénement. Voici ce qui vous attend pour les fêtes Jeanne d'Arc à Rouen

Les fêtes Jeanne d'Arc sont de retour à Rouen. Elles se déroulent du 9 au 11 mai dans les artères du centre-ville rive droite et rive gauche. Un événement riche en animations : défilés, marchés médiévaux, spectacles… On détaille le tout avec Sileymane Sow, adjoint au maire de Rouen.

Trois jours de fêtes avec trois grands événements que sont le grand bal médiéval, le spectacle Dragon Time, entre acrobatie et pyrotechnie, et la déambulation festive des troupes. Sans oublier la cérémonie officielle samedi en compagnie de la marraine et chanteuse normande Claire Roignant.

A noter que les animations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Sileymane Sow rappelle également qu'il est préférable de stationner dans les parkings relais de Rouen. Les transports en commun sont gratuits durant les Fêtes Jeanne d'Arc.