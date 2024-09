Rouen. Le Concert illuminé : une expérience immersive au Jardin des plantes

Oswald Sallaberger, directeur de l'ensemble La Maison illuminée, fait résonner dans ce concert qui aura lieu le 7 septembre au Jardin des plantes de Rouen, musique minimaliste et impressionnisme. "Le concert commence par une œuvre très contemporaine composée par Camille Pépin pendant l'épidémie de Covid-19 dans un langage dérivé d'Erik Satie, précise Oswald. Puis nous rendons hommage à Satie avec ses Gnossiennes et Ogives qu'il a composées entre Paris et Honfleur et qui sont ici arrangées pour un ensemble de cordes et piano. Mais c'est avec Philip Glass que s'achève ce concert." Bien plus qu'un concert, il s'agit d'un spectacle complet grâce à la collaboration du créateur lumière Jimmy Boury. "Ce sont deux univers libres qui se répondent, la musique et la lumière viennent se compléter l'une l'autre, explique Oswald. C'est la dernière représentation de ce concert qui a été jouée dans divers lieux tout au long de l'été et à chaque fois Jimmy s'est adapté à l'esprit des lieux." Une collaboration fructueuse !

Pratique. 20h30. 0 à 15€.