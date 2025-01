Rouen. Kazy Lambist en concert au 106 : "Je me suis nourri à la French Touch"

En tournée à l'occasion de la sortie de son deuxième album studio, Arthur Dubreucq, alias Kazy Lambist, marque une étape au 106. Il nous livre ses secrets.

Comment définis-tu ton style ?

"J'ai commencé par de la musique électro qui est devenue plus pop avec le temps. Je me suis nourri à la French Touch, de Sébastien Tellier à Daft Punk en passant par Air mais aussi la scène électro anglaise avec Bonobo, Four Tet ou Floating Points. J'aime aussi les années 60, les films de la Nouvelle vague et ceux de Jacques Tati. Tout cela m'a aidé à définir mon esthétique. Mes morceaux sont à la fois dansants et introspectifs. C'est une électro-pop qui invite à l'évasion. Je m'inspire beaucoup de mes voyages, d'ailleurs mon nom de scène vient du nom d'une épice turque qui est censée développer l'ouïe et la sensibilité."

Comment est né Moda ?

"Moda est mon deuxième album studio. J'ai grandi dans le sud de la France et, en découvrant la musique turque et la musique italienne, j'ai remarqué qu'il y avait une sensibilité commune : une nostalgie et un don pour rendre lumineuses les lamentations, ce que j'ai voulu retranscrire dans l'album. Le nom de l'album "Moda", m'a en fait été inspiré par un des quartiers d'Istanbul. Mais "Moda" évoque aussi bien la mode, les tendances que le mouvement."

Quels ont été tes concerts

les plus marquants cette année ?

"J'ai tourné aux Etats-Unis en tourbus avec Kid Francescoli au printemps. C'était une incroyable expérience de traverser l'Amérique et ses paysages, en jouant mes morceaux tous les soirs dans une ville différente. Il y a aussi eu le concert à la Cigale en octobre qui était mon premier concert parisien depuis longtemps. L'énergie du public était incroyable ! En 2024, j'ai pu me lancer dans une tournée internationale : du Canada au Mexique, du Danemark à la Turquie.

Pour 2025, la date qui me donne déjà le trac, c'est l'Olympia le 28 mai. J'ai hâte mais en même temps ça me paraît insensé de jouer dans une salle si mythique !"

