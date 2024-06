Rouen. Le festival Rush grandit et essaime dans la Métropole

La formule change cette année pour le festival Rush, du 106. Exit les concerts sur la presqu'ile Rollet, le festival investit différents lieux dans toute la métropole.

Singulier mais pluriel

Le festival Rush favorise les découvertes ! La programmation, représentative des tendances actuelles, brasse des styles musicaux aussi variés que le rock, le rap, les musiques du monde ou encore l'électro, et promeut aussi bien des artistes locaux que des artistes internationaux. "Grace Cummings et son groupe qui ouvrent le festival nous viennent d'Australie, explique Jean-Christophe Aplincourt, directeur du 106 et programmateur de l'événement. Son univers musical s'inspire des seventies, à la fois folk et hippie. Mais on a aussi la chance de recevoir BCUC, venu d'Afrique du Sud, dont la musique trans basée sur des percus diffuse une incroyable énergie communicative." Si ce dernier était déjà venu se produire au 106, la majorité des groupes présentés sont absolument inédits à Rouen. "Certains de ces artistes ont déjà été récompensés comme Jean, rappeur normand qui a reçu le prix du jury de Bourges, mais ils sont tous sélectionnés pour leur singularité."

De l'esprit des lieux

Rush, qui se déroule sur deux week-ends désormais, essaime en plus sur tout le territoire de la Métropole. En dehors de Rouen, le festival pose aussi ses bagages à Maromme, Mont-Saint-Aignan et Saint-Etienne-du-Rouvray. Le festival investit de nouveaux lieux comme Expotec le long du Robec, ou le campus de Mont-Saint-Aignan. "Chaque lieu a sa propre poésie que la musique réveille. La performance musicale est choisie en fonction du lieu, parfois aussi avec un volontaire contraste comme à l'aître Saint-Maclou qui accueille Snooper, groupe de rock garage américain !" Le festival donne aussi l'occasion de profiter de concerts de plein air dans des lieux privilégiés comme à l'académie de Maromme, corps de ferme traditionnel normand et son triangle de verdure, ou au champ des Bruyères. Et en cas d'intempéries, tous les concerts peuvent être rapatriés au 106 : "L'événement sera maintenu quoi qu'il arrive", assure Jean-Christophe Aplincourt.

Pratique. Du 6 au 15 juin. Métropole de Rouen. Gratuit. rush.le106.com.