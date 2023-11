Rouen. L'ensorcelante Sarah McCoy en concert au 106

Native de Caroline du Sud, après de longues années de vagabondage, c'est en Louisiane qu'elle trouve sa voix et sa voie. Installée à Paris depuis 2017, Sarah McCoy bouscule tous les codes et toutes les conventions. Elle cale ses textes ciselés sur des mélodies aux sonorités jazz, blues et soul magnifiées par des atmosphères électro, pop rock ou jazzy, tantôt planantes et envoûtantes, tantôt énergiques et contagieuses. Cette talentueuse chanteuse, dotée d'une grande voix, est capable de s'exprimer avec autant de force que de délicatesse. Elle marie les émotions, se fait caressante ou carnassière, et nous invite à vivre une expérience intense et unique, passant d'un registre à l'autre avec une facilité déconcertante. Dans ce nouvel album, High Priestess, qu'elle présente au 106, elle se dévoile davantage. Elle s'inspire de ses expériences personnelles, évoque ses déceptions amoureuses et fait de ses échecs une incroyable force.

Pratique. Samedi 25 novembre à 20h. Le 106 à Rouen. 13,50 à 22,50€. le106.com