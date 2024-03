Rouen. Caravan Palace débute sa tournée au 106 : "Ce sera notre plus grand show"

Entre esthétique vintage et modernité, Caravan Palace, qui fête prochainement ses 20 ans, a su dès ses débuts imposer son style. Charles Delaporte, un des piliers du groupe, nous présente leur cinquième album, Gangbusters Melody Club.

Quelle sera l'esthétique

de ce nouvel album ?

"Avec Gangbusters Melody Club, on retrouve une musique plus brute, dans l'esprit du troisième album, celui qui nous a lancés à l'international. Il sera plus jazz, avec des harmonies plus riches, jusqu'à cinq ou six lignes de voix qui se superposent. On s'offre à nouveau le loisir et le plaisir de créer ce qu'on aime et de se détacher des codes de la musique actuelle. On retrouve à la fois des sonorités vintage et la musique électro qui nous est chère : un mélange des genres qui est inscrit dans notre ADN. Le titre de ce nouvel album est un clin d'œil à notre goût pour le rétro, ce terme anglo-saxon évoque dynamisme et excitation et provient d'une vieille émission radio des années 30 et 40."

Quel lien entretenez-vous avec le 106 ?

"Nous nous sommes déjà produits au moins trois fois au 106 et ce fut notre lieu de résidence pour le troisième album. C'est aussi ici que nous avons choisi de terminer les préparations de la tournée de Gangbusters Melody Club, notre album sorti le 1er mars. La tournée de promotion de l'album commence justement à Rouen et à partir de cette date, 70 concerts sont déjà programmés en France. C'est notre grand retour après deux ans d'absence."

Comment s'annonce ce concert ?

"Le concert qui se prépare est d'autant plus important que nous innovons aussi en termes de scénographie. Ce sera notre plus grand show, grâce à l'intervention du scénographe Paul Durozey. Il aura fallu deux ans pour donner le jour à ce nouvel album : nous nous savons très attendus par notre communauté de fans et c'est avec beaucoup d'excitation que nous envisageons ce concert ! Chacun de nos concerts est conçu comme un grand show pour lequel on réarrange notre album avec saxophone, trombone, basse, guitare et clavier. Ce sera un show très vivant."

Pratique. Vendredi 8 mars à 20h au 106 et samedi 18 mai au festival Papillons de nuit à Saint-Laurent-de-Cuves.