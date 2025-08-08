En ce moment LALALOVE YOU BB BRUNES
Rouen. Sur la Sud III, il partait en vacances… Alcoolisé et à contresens

Sécurité. Un conducteur âgé de 48 ans a provoqué un accident sur la Sud III, en périphérie de Rouen, dans la nuit de jeudi 7 à vendredi 8 août. Alcoolisé, il a pris la route à contresens et a percuté un véhicule, face à lui.

Publié le 08/08/2025 à 14h15 - Par Célia Caradec
Rouen. Sur la Sud III, il partait en vacances… Alcoolisé et à contresens
L'homme conduisait avec plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang. - Pixabay

Cela aurait pu bien plus mal se terminer. Un automobiliste âgé de 48 ans est à l'origine d'un accident de la route survenu peu après 3 heures du matin, vendredi 8 août, sur la Sud III, en périphérie de Rouen. Ce dernier, fortement alcoolisé, s'est aventuré depuis le rond-point de la Motte jusqu'à la voie rapide, à contresens de la circulation.

Il "ne sait pas" comment il s'est retrouvé là

A hauteur de Petit-Quevilly, dans le sens Paris-Rouen, sa Citroën DS4 est entrée en collision avec une Opel, conduite par une femme âgée de 26 ans. Par miracle, ni le chauffard, ni elle, ni sa passagère, âgée de 25 ans, n'ont été grièvement blessés. Tous les trois ont fait l'objet d'un examen par le Samu, n'ayant pas nécessité de transport à l'hôpital, fait savoir la police rouennaise.

Le quadragénaire a expliqué aux policiers qu'il partait en vacances et ne savait pas comment il s'était retrouvé à contresens. Une explication réside peut-être en son fort taux d'alcoolémie : l'homme conduisait avec 2,04 grammes d'alcool par litre de sang. Il a, bien entendu, été conduit au poste de police.

