Colère des agriculteurs. Blocage, opération escargot, manifestation… Le point dans le Calvados

La semaine se termine comme elle a commencé : avec des agriculteurs qui souhaitent faire entendre leurs revendications. Quelles conséquences pour les automobilistes ? Nous faisons le point en ce jeudi 1er février.

Fin du blocage des centrales d'achat

A Carpiquet comme à Ifs, les agriculteurs ont levé le camp et ne bloquent plus les entrées des centrales d'achats, respectivement de Carrefour et de Système U. Beaucoup de produits frais approchant de leur date de péremption, ils ne veulent pas "perdre de la matière", même s'il s'agit de produits étrangers, au cœur de leurs critiques. A Ifs d'ailleurs, un dialogue a été engagé, confirme l'un des "bloqueurs". "Nous avons rencontré une directrice d'un magasin, qui s'est engagée à s'entretenir deux fois par an avec nous, et rapidement."

Le blocage de la centrale logistique du groupe E.Leclerc à Lisieux se poursuit de son côté.

Opération escargot

En levant le camp à Ifs, les agriculteurs ont souhaité effectuer un "baroud d'honneur", en ralentissant un peu la circulation sur le périphérique. Une courte opération escargot au sud de Caen, qui aura tout de même embêté quelques automobilistes.

Rendez-vous devant la préfecture

De son côté, la Confédération paysanne du Calvados appelle à la mobilisation. Convié à un temps d'échange avec le préfet dans l'après-midi, le syndicat agricole propose à ses partisans de se réunir devant les services de l'Etat à 15 heures.

Distribution gratuite de lait

A Vire, la marque FaireFrance offre aux passants des briques de lait équitable. C'est de 11h à 15h.

Si la mobilisation paysanne marque le pas en ce jeudi, de nouvelles actions devraient avoir lieu vendredi 2 février.