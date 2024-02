Agriculteurs en colère. Distribution de lait gratuit à Vire

C'est une autre façon de témoigner sa colère et d'exposer ses revendications. Alors que les blocages de centrales de supermarchés et les "contrôles" dans les rayons des grandes enseignes se poursuivent, des éleveurs derrière une marque laitière se tournent vers une action généreuse, ce jeudi 1er février.

10 000 litres cherchent consommateurs

A Vire, la marque FaireFrance, qui revendique une alternative éthique aux consommateurs en soutenant financièrement les éleveurs, distribue gratuitement ses briques de lait équitable. Elle aura lieu sur le rond-point de la Papillonnière entre 11h et 15h.

D'autres villes sont concernées : Laon dans l'Aisne, Taissy dans la Marne, La Gravelle en Mayenne, et Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Au total, ce sont plus de 10 000 litres de lait qui seront distribués aux passants, pour "expliquer clairement aux consommateurs quel est le problème principal de la crise et la solution à cette dernière !"