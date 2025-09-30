Caen. Trafic de tabac : un vendeur afghan arrêté au cours Cafarelli

Le cours Cafarelli, à Caen, est un secteur bien connu des policiers pour ses trafics de tabac. Le 6 décembre 2024, une opération de surveillance a une nouvelle fois confirmé ces soupçons.

Ce jour-là, les forces de l'ordre remarquent deux hommes qui échangent des cigarettes contre des billets. L'acheteur, immédiatement interpellé, reconnaît avoir acquis trois paquets pour 15 euros. Son vendeur, déjà connu des services de police pour des faits similaires, est arrêté avec un sac contenant 120 paquets et reconnaît aussitôt les faits.

Le trafic comme seul revenu

A l'audience du 25 septembre, le prévenu, d'origine afghane, ne nie rien. Il explique qu'il revend ces cigarettes pour un euro de bénéfice par paquet et qu'il s'adonne à ce trafic pour survivre. En situation irrégulière, il n'a ni revenus ni droit au travail. Pour la procureure, "les faits sont incontestables", même si elle reconnaît la précarité de la situation.

Après délibéré, le tribunal a suivi les réquisitions de la procureur : le prévenu est condamné à six mois de prison avec sursis, interdiction de territoire français pendant 10 ans et doit régler 254 euros de frais de procédure.