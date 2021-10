Le "MEPIC" : un musée éclaté, et quinze expositions autour de Caen

Et si le musée n'était plus un seul lieu mais quinze... ? C'est le défi qu'a relevé pour cette nouvelle édition de Normandie Impressionniste le Laboratoire de l'art et de l'eau, unité de recherche de l'Ecole supérieure d'arts et médias de Caen/Cherbourg en créant le Musée Eclaté de La Presqu'île de Caen (MéPIC).

Pour cette première, 15 artistes contemporains ont été sélectionnés pour travailler avec 15 institutions culturelles de la région. L'exposition a lieu dans des conteneurs situés dans 15 communes réparties sur quinze kilomètres, du centre historique de Caen jusqu'à l'estuaire de l'Orne.

Les artistes ont pu matérialiser leurs réflexions diverses et originales sur le thème de l'eau et de l'impressionnisme, et le public pourra les admirer jusqu'en octobre. Une façon de rapprocher le grand public de l'art contemporain.

Pratique. Du vendredi 28 juin à la fin octobre. Du mercredi au dimanche de 13h à 19h. Entrée libre. Liste des lieux d'exposition sur www.mepic.fr.