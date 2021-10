L’école d’ingénieurs n’en finit pas de grandir

A peine un an après, l’établissement s’apprête à s’agrandir à nouveau. “Le plan de rénovation et d’extension se poursuit. Nos laboratoires sont à l’étroit. Mais il n’y a pas qu’un problème de mètres carrés. Il y a aussi un problème de vétusté”, explique Dominique Goutte, directeur de l’ENSICAEN. La pose de la première pierre de ce nouvel espace de 5 000 m2 consacré à la recherche sera posée l’an prochain dans le prolongement du bâtiment inauguré en 2010. “Il épousera la forme courbe de l’école”, précise le directeur.

Le nouveau bâtiment sera inauguré en 2015

L’architecte qui mènera à bien le projet, en lien avec la communauté d’agglomération Caen la mer, maître d’oeuvre, a été sélectionné en juillet dernier. Franck Vialet a été retenu parmi 70 candidats. “La première phase avait coûté environ 5 millions d’euros. La seconde est beaucoup plus importante. Elle a été chiffrée à 18,5 millions”, indique Dominique Goutte.

Le plateau nord de Caen se métamorphose

Les travaux débuteront au printemps 2013 pour s’achever à l’été 2015. “Ils vont vraiment permettre de travailler à l’aise dans la moitié de nos laboratoires”. Sont notamment concernés le Centre de recherche sur les ions, les matériaux et la photonique (CIMAP) et le Groupe de recherche en informatique, automatique et instrumentation de Caen (GREYC). L’autre moitié des laboratoires devrait également déménager à terme pour se mettre en conformité avec la réglementation. Le paysage du plateau nord de Caen n’a donc pas fini de changer.