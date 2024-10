Football. Il a joué face à Ronaldo, Varane et Benzema : Thibault Moulin, le retour d'un champion au FC Flers

Le 2 novembre 2016, Thibault Moulin et le Legia Varsovie reçoivent le Real Madrid de Zinedine Zidane dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions.

Le 2 novembre 2016, Thibault Moulin et le Legia Varsovie reçoivent le Real Madrid de Zinedine Zidane dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions. Côté Madrilènes, Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane ou encore Karim Benzema sont titulaires. Pas de quoi impressionner Thibault Moulin. "On a essayé de prendre ce match comme n'importe quel autre match de Ligue des Champions", se souvient le milieu de terrain.

Pourtant, Madrid ouvre le score dès la première minute avec un but de Gareth Bale. Mais ce soir-là, Thibault Moulin y va de son but et permet à Varsovie d'obtenir le point du nul (3-3). "Je ne marque pas beaucoup de buts donc je suis content que ce soit tombé sur ce match-là", plaisante le joueur. "C'était beaucoup d'émotions, on était très contents de tenir tête à cette équipe. Ce sont des moments qui marquent une vie", poursuit-il. Thibault Moulin a conservé un souvenir de cette soirée inoubliable puisqu'il a échangé son maillot avec celui de Raphaël Varane, qu'il avait côtoyé en équipe de France espoirs, à la fin de la rencontre.