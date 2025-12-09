Musique. Bigflo & Oli révèlent l'arrivée de “Karma”, leur prochain album

Le duo a choisi les réseaux sociaux pour lever le voile sur son cinquième album studio. Sans donner de date précise, Bigflo et Oli assurent que leur nouvel album, intitulé "Karma" est "quasi terminé". Leur précédent projet, couronné de succès et paru en 2022, avait marqué une nouvelle étape dans leur carrière.

Un avant-goût déjà dévoilé

L'été dernier, les rappeurs ont offert un premier extrait avec Mourir pour renaître, un titre introspectif aux influences hispaniques. Le morceau laissait entrevoir une évolution musicale assumée, entre confidences personnelles et nouvelles sonorités.

Pendant ces trois années sans album, Bigflo et Oli sont restés très présents entre freestyles, collaborations, participation au jury de The Voice et même création du Rose Festival à Toulouse, ces projets leur ont permis de maintenir leur lien fort avec le public.