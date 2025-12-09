En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. Bigflo & Oli révèlent l'arrivée de “Karma”, leur prochain album

Société. Les deux frères toulousains officialisent l'arrivée de "Karma", un album déjà bien avancé qui succédera à "Les autres c'est nous". Un retour très attendu, trois ans après leur dernier projet couronné de succès.

Publié le 09/12/2025 à 11h16 - Par Aline
Musique. Bigflo & Oli révèlent l'arrivée de “Karma”, leur prochain album
Bigflo & Oli ont dévoilé sur les réseaux sociaux que leur cinquième album studio est "quasi terminé". - Instagram - @bigfloetoli

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le duo a choisi les réseaux sociaux pour lever le voile sur son cinquième album studio. Sans donner de date précise, Bigflo et Oli assurent que leur nouvel album, intitulé "Karma" est "quasi terminé". Leur précédent projet, couronné de succès et paru en 2022, avait marqué une nouvelle étape dans leur carrière.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Bigflo & Oli (@bigfloetoli)

Un avant-goût déjà dévoilé

L'été dernier, les rappeurs ont offert un premier extrait avec Mourir pour renaître, un titre introspectif aux influences hispaniques. Le morceau laissait entrevoir une évolution musicale assumée, entre confidences personnelles et nouvelles sonorités.

Pendant ces trois années sans album, Bigflo et Oli sont restés très présents entre freestyles, collaborations, participation au jury de The Voice et même création du Rose Festival à Toulouse, ces projets leur ont permis de maintenir leur lien fort avec le public.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée Saint-Denis (30500) 250€ Découvrir
IPhone 16
IPhone 16 Juvisy-sur-Orge (91260) 600€ Découvrir
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. Bigflo & Oli révèlent l'arrivée de “Karma”, leur prochain album
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple