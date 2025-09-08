Musique. Bigflo & Oli préparent leur retour : un nouvel album est attendu pour 2026

C'est devant plus de 115 000 festivaliers survoltés que Bigflo & Oli ont clôturé, dimanche 31 août, la quatrième édition du Rose Festival, leur événement musical devenu incontournable à Toulouse.

Forts de leur succès, les deux rappeurs ne comptent pas ralentir. Dans la foulée de cet événement, ils ont annoncé qu'un nouvel album était en cours de création. Il s'agira de leur cinquième opus, successeur de "Les autres c'est nous", déjà double platine, incluant le hit Coup de vieux aux côtés de Julien Doré.

La sortie de cet album est prévue pour début 2026 et selon le duo, plusieurs morceaux sont déjà terminés. Bigflo & Oli prévoient de finaliser l'enregistrement lors d'une résidence en Espagne courant septembre, dans un cadre propice à l'inspiration. Un retour en studio qui s'annonce intense, pour un album que les fans attendent déjà avec impatience.