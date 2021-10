Hors Normandie. BigFlo & Oli vivent "La vie de rêve"

Le duo de rappeurs français est de retour avec un troisième opus, un an après "La Vraie Vie". A retrouver sur "La vie de rêve", le tube "Demain" avec le DJ hexagonal Petit Biscuit, qui affiche plus de 19 millions de vues sur YouTube, mais aussi le dernier single "Plus tard", un titre sur lequel ils chantent de plus en plus, s'éloignant de rap et entrant dans la catégorie des artistes qui s'affranchissent des étiquettes. Les deux jeunes artistes se sont aussi entourés du groupe Tryo, Black M et Soprano.

A cette occasion, Tendance Ouest vous offre ce nouvel album "La Vie de Rêve" toute la semaine prochaine (du lundi 26 au vendredi 30 novembre 2018) et BigFlo & Oli y ajoutent chaque jour une console Nintendo Switch.

