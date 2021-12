Les 2 frères Bigflo & Oli continuent de nous dévoiler quelques extraits de leur nouvel album "La vraie vie", à paraître vendredi 23 juin 2017. Ici, c'est le titre "Alors alors", qu'ils ont écrit pour un ami qui ne leur a plus donné signe de vie du jour au lendemain. Ils ont tourné des images à Dakar, Tokyo et New York en une semaine.