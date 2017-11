Découvrez “Un peu de rêve”, l'étonnant duo Claudio Capéo / Vitaa

Alors que le chanteur avoue subir une “petite pression” à l'approche de son deuxième album, il envisage de nouvelles collaborations. Le repos n'est encore au goût du jour pour l'homme à l'accordéon.

Claudio Capéo nous entraîne de surprise en surprise, il enchaîne les succès “Un homme debout”, “Ça va ça va”, “Riche”, “Dis-le moi”; les dates se succèdent aussi, retenez bien il passera à deux reprises en Normandie le 8 Février 2018 au zénith de Caen et le 14 Mars 2018 au zénith de Rouen.

Encore un peu de patience, les concerts arrivent et le deuxième album aussi. Aucune date de sortie fixée, Claudio veut "prendre son temps". De nombreux titres sont en préparation, dont certains en collaboration, mais seront-ils tous sur l'album? Pas certain selon Claudio Capéo “On va essayer d'en faire un paquet et on verra bien” dit-il.

Dans ce lot de chansons verront peut-être le jour des duos avec Bigflo & Oli ou encore Slimane; des artistes qu'il apprécie et écoute aussi. Il faut dire qu'il a déjà mis le pied à l'étrier dans ce domaine puisqu'on peut l'entendre sur "J4M" le nouvel album de Vitaa. Les deux ont sympathisé il y a quelques années et dévoilent ce mois-ci un message de paix sur une chanson commune mêlant à la fois le côté festif et un texte engagé dénonçant le mal.

Deux styles très différents se mélangent, ça nous donne “Un peu de rêve”, signé Vitaa & Claudio Capéo. À écouter ici!