MC Solaar à Caen avec la radio Tendance Ouest

La rappeur le plus célèbre de France, MC Solaar, a fait son come-back avec l'album "Géopoétique" en novembre 2017. Le jeudi 18 janvier 2018, il est l'invité exceptionnel de la radio Tendance Ouest, à Caen.

Tendance Ouest propose sa première rencontre VIP de l'année le jeudi 18 janvier 2018, à l'église du Vieux-Saint-Sauveur de Caen. Après Calogéro, Christophe Willem, Black M, Bigflo et Oli, Caroline Costa et Lisandro Cuxi, la première radio indépendante de Normandie reçoit le rappeur MC Solaar.

Une rencontre exceptionnelle

La rencontre VIP proposée par Tendance Ouest est exceptionnelle. MC Solaar a plus de 30 ans de carrière et a vendu plus de 5 millions d'albums.

MC Solaar est l'un des artistes qui a permis au rap français d'exister dès le début des années 90. Brillant, MC Solaar a surtout permis de faire accepter et reconnaître le rap dans le milieu musical et auprès du grand public.

MC Solaar sort "Bouge de là", son premier single, en 1990. Un titre qui remporte du succès dès sa sortie.

10 ans après son septième album, "Chapitre 7", MC Solaar est finalement revenu en septembre 2017 avec le single "Sonotone". Le nouvel album, "Géopoétique", est paru en novembre 2017. La qualité de la plume et la poésie du regard sont toujours là. MC Solaar manquait terriblement dans les playlist.

En direct pour Tendance Ouest

A l'occasion de la sortie de "Géopoétique", MC Solaar est à Caen le jeudi 18 janvier 2018 pour une rencontre VIP unique avec cent auditeurs de Tendance Ouest, à 18h, en l'église du Vieux-Saint-Sauveur.

Une émission spéciale avec l'artiste sera diffusée en direct sur Tendance Ouest et en vidéo sur la page Facebook officielle de la radio, à partir de 18h.

