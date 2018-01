Tendance Live à Alençon : la programmation dévoilée

Vendredi 26 janvier 2018, la première radio indépendante de Normandie lance sa nouvelle saison de concerts à Alençon (Orne) avec une nouvelle édition du Tendance Live. Découvrez la programmation de cet événement unique en Normandie.

La saison de concerts gratuits organisés par Tendance Ouest est une nouvelle fois ouverte dans la magnifique salle Anova d'Alençon (Orne), le vendredi 26 janvier 2018.

• Lire aussi. Vos places pour le Tendance Live Anova 2018 à gagner sur Tendance Ouest



Tendance Ouest offre à ses auditeurs plus de 3h00 de concert sur une scène de 290 m2 pour une soirée événement.

La programmation complète de la 5ème édition est dévoilée.

- Black M. Membre du groupe Sexion d'Assaut, le rappeur a sorti son premier album solo en 2014. Depuis, ses titres sont des hits et il se produit sur les plus grandes scènes de France.

- Dadju. Le chanteur n'est pas que le "petit frère" de Maître Gims. A 26 ans, il a sorti son premier album solo le 24 novembre dernier "Gentleman 2.0". Une première qui révèle un artiste complet qui sort des codes du rap. Comme son grand frère, Dadju offre une musique urbaine métissée qui mélange les genres avec élégance.

- Vitaa. Avec plus d'1.500.000 millions fans sur Facebook et plus de 150 millions de vues sur You Tube, Vitaa est l'une des artistes les plus sollicitées sur les réseaux sociaux en France. La chanteuse qui a vendu près d'1 millions de disques revient en duo avec Claudio Capeo.

- Lucie Vagenheim. Originaire de Rouen, la jeune chanteuse a été finaliste de la 6ème saison de The Voice. Avec sa solide formation vocale (chorale de la cathédrale de Rouen, conservatoire, puis cours de chant particuliers à New-York), elle maîtrise parfaitement sa jolie voix. Son premier single sortira dans le courant du mois de janvier 2018.

- Hoshi. Son nom de scène signifie "étoile" en japonnais. Bercée par l'intensité des chansons de Jacques Brel dès l'âge de six ans, Hoshi est dotée d'une forte et belle personnalité. elle est entrée en chanson comme d'autres entrent en religion. Sa signature vocale en fait une chanteuse à suivre.

- Odyssey. Odyssey est un DJ secret, totalement mystérieux, et absent des réseaux sociaux. Après avoir travaillé pour de nombreux rappeurs, il investit la scène électronique.

- Nemo Schiffman et Nilusi (Kids United). Nilusi quitte le groupe Kids United en décembre 2017 et sort son 1er titre solo "Stop the Rain" en duo avec Nemo Schiffman, finaliste de The Voice kids. Elle travaille sur son premier album qui devrait sortir en 2018 pour ses 18 ans.

- Ridsa. Après le succès de l'album "Libre", Ridsa revient avec le single "J'aime bien" au sonorités brésiliennes. Un titre qui annonce son retour avec un nouvel album en 2018. Phénomène sur le net, Ridsa comptabilise près d'1 millions d'abonnés sur sa chaîne You Tube.

- Basada. Duo de DJs français, Vincent et Sébastien se sont fait connaitre en 2015 avec l'EP "Big Shout". Ils cartonnent avec le titre "Get get down".

- Caroline Costa. Révélée lors de la troisième saison de la France a un incroyable talent, Caroline Costa a participé à la troupe de Robin des bois avec Matt Pokora. Elle a sorti son deuxième album en novembre 2017.

- Marvin Dupré. Auteur, compositeur, interprète, Marvin Dupré s'est fait remarquer du grand public dans l'émission The Voice sur TF1. Habitué de la scène, il a l'habitude d'accompagner ses créations et ses reprises avec son piano. Il a fait les premières parties de plusieurs artistes français : Calogero, Franck Dusbosc ou Kev Adams.

- Mogwhy - Lias Impreza. Damien Guillet, alias Mogwhy est un rappeur et danseur de hip hop très investit à Alençon, en particulier dans l'association Mouvement Hip Hop Alençon. Avec ses amis, il organise le festival WIBA, championnat du monde de danse hip-hop. Son clip, tourné cette année à Los Angeles a fait un carton sur le web (ci-dessous).

A LIRE AUSSI.

Tendance Live : Dadju sur la scène d'Anova à Alençon

Tendance Live : Vitaa sur la scène d'Anova à Alençon

Vos 2 places pour le Tendance Live Anova 2018 dans Gratter la Normandie