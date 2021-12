Caen. Normandie : Pascal Obispo en direct sur Tendance Ouest

Le premier invité de la nouvelle saison des rencontres VIP de Tendance Ouest est Pascal Obispo. La référence de la chanson française et futur coach de l'émission The Voice sur TF1 sera en direct ce jeudi 19 septembre à midi dans les studios de Tendance Ouest 30, avenue du 6 juin à Caen.

Gagnez vos places

Après Le Havre et Forges-Les-Eaux à guichets fermés, Pascal Obispo poursuit la tournée de son album éponyme et fait étape en Normandie pour deux autres dates : le mardi 8 octobre au zénith de Rouen et le mercredi 9 octobre au zénith de Caen.

Le public peut assister à l'émission de Tendance Ouest. Pour gagner des invitations (nombre très limité), il faut jouer par sms en saisissant le mot VIP au 7 11 12*.

Du vendredi 20 au jeudi 26 septembre 2019, Tendance Ouest offrira des places pour les concerts de Caen et Rouen.

