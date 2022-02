tremplin phénix. Tremplin Phénix à Caen : place à la finale !

Jeudi 25 avril 2019, la Maison de l'étudiant de Caen (Calvados) accueille trois groupes dans le cadre de la finale du tremplin Phénix. La compétition s'est déroulée en trois matches, ou trois groupes étudiants se sont produits sur scène. Un seul a été sélectionné par un jury de professionnels et par les votes du public, pour participer à cette finale.

Mermonte en vedette

Pour cette dernière étape, sont qualifiés : Parizl et Axio (hip hop), Jyeuhair (hip hop) et Empty Reflection (hard rock). La compétition sera clôturée par le concert de Mermonte, un groupe de pop indé originaire de Rennes. Le lauréat remportera notamment une session d'enregistrement en studio et un concert à la Maison de l'Étudiant à la rentrée 2019-2020.

Le tremplin Phénix, kézako ?

Le tremplin Phénix a pour objectif de mettre en lumière et faire connaître les groupes de musique étudiants. Les universités de Caen, Le Havre et Rouen se sont associées en 2017 avec les deux Crous normands de Caen et Rouen pour organiser la Tournée Phénix Normandie. Cet événement s'efforce d'offrir aux étudiants l'occasion de se produire dans des lieux toujours plus professionnels.

Pratique. Jeudi 25 avril 2019 à 20 heures à la Maison de l'étudiant, à l'Université.