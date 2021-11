Bigflo & Oli annoncent leur troisième album !

Alors qu'ils seront présent lors de la fête de l'humanité à la Courneuve samedi 15 septembre 2018, le duo Biglo & Oli ont annoncé sur Instagram la date de sortie de leur nouvel album "La Vraie Vie 2" qui fait suite au premier opus paru l'an dernier.

Nous y retrouverons notamment le hit "Demain" avec le DJ Petit Biscuit qui a fait vibrer les foules au mois d'Août. Rappelons au passage que le duo cumule des millions de vus sur les plateformes de streaming et que leur second album a été vendu à plus de 300 000 exemplaires (triple disque de platine).

Il faut s'attendre à de nouveaux hits pour très bientôt !