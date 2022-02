Taxe foncière : a-t-elle augmenté dans votre commune ?

Les propriétaires de biens immobiliers ont jusqu'au 15 octobre par papier ou au 20 octobre sur internet pour s'acquitter de leur taxe foncière 2013. Un impôt local qui a fortement grimpé depuis 2007 en Basse-Normandie si l'on en croit les chiffres publiés par l'Union nationale de la propriété immobilières. +18,31% dans le Calvados, + 16,89% dans la Manche, +12,77% dans l'Orne. Entre 2007 et 2012, les taux de taxe foncière se sont envolés en Basse-Normandie comme dans le reste de la France. Des hausses en grande partie dues aux augmentations des taux appliqués par les départements.

La taxe foncière est en effet la somme de plusieurs taux décidés aux différents échelons des collectivités territoriales : communes, intercommunalité, département, région. Une fois additionnés, on obtient le taux de taxe foncière qui servira à calculer l'impôt. Sur la carte ci-dessous, vous retrouverez le taux de taxe foncière appliqué dans votre commune en 2012. Plus la couleur vire au violet, plus le taux est important(Si vous ne visualisez pas cette carte cliquez ici). Vous pouvez également utiliser notre moteur de recherche pour afficher directement les résultats de votre commune.

On remarquera que les taux les plus élevés se trouvent autour de ville de l'Aigle et de Caen. Le taux le plus élevé de la région revient d'ailleurs à la commune de Démouville, près de Caen avec 68,37%. A l'autre bout de l'échelle, Bonneville-sur-Touques et ses 28,13% affiche le taux le plus faible de Basse-Normandie.