Municipales 2026. Benoît Arrivé élu tête de liste pour le Parti socialiste à Cherbourg

Politique. Les militants socialistes ont validé, jeudi 6 novembre, la candidature de Benoît Arrivé pour être tête de liste pour les prochaines élections municipales des 15 et 22 mars 2026.

Publié le 10/11/2025 à 10h45 - Par Thibault Lecoq
Benoît Arrivé, maire sortant de Cherbourg-en-Cotentin a été élu par la section PS de la ville pour mener une liste de rassemblement de la gauche pour les prochaines municipales. - Nicolas Calluaud

Il était le seul candidat. Les militants socialistes de Cherbourg-en-Cotentin ont élu Benoît Arrivé, jeudi 6 novembre, pour être tête de liste aux prochaines élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Il a notamment la mission de rassembler à gauche, aussi bien les autres formations partisanes que des personnes issues de la société civile. Il doit aussi construire un "projet d'avenir à la mesure des enjeux de demain".

"Cherbourg-en-Cotentin doit accompagner son développement, répondre aux mutations économiques et sociales, relever le défi climatique, et renforcer nos services publics de proximité. Notre projet visera à faire en sorte que ce développement profite à toutes et tous, tout en préservant ce qui fait la singularité et la force de notre ville : une ville à taille humaine, dynamique, attachée au lien social, à la solidarité et à la vitalité de sa vie associative", assure le maire sortant.

