Côte de Nacre. La piscine de Courseulles-sur-Mer rouvre après des travaux de réfection

Fermée depuis la fin de la saison en octobre dernier, la piscine de Courseulles-sur-Mer rouvre ses portes le 1er juillet, après une grande réhabilitation. Réfection ou modernisation des bassins, du pédiluve, des gradins et des sols, et création d'une pataugeoire pour enfants. Cette piscine a la particularité d'être à l'eau de mer, et est évidemment chauffée.

La gestion reste confiée à la Ligue de natation Normandie : " Leur professionnalisme garantit des prestations de qualité", souligne Michèle Tanné, maire adjointe. Huit saisonniers ont été recrutés. Cours de natation, perfectionnement ou aquaforme rythmeront la saison, ouverte jusqu'au 28 septembre. Les tarifs et programmes seront bientôt à consulter sur le site de la mairie (courseulles-sur-mer.com).