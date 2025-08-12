[En images] Alençon. "On essaie de perpétuer cette mémoire" : la colonne de la Liberté dans les pas de la 2e Division Blindée

Les habitants d'Alençon se sont réveillés ce mardi 12 août avec une dizaine de véhicules militaires d'époque installés sur la place de la Magdeleine. "A l'époque, les gens se sont réveillés en y découvrant l'armée française du général Leclerc", rappelle Alexandre Cañadabueno. 81 ans après, le président de l'association Garand de la mémoire et ses adhérents ont reproduit la libération de la première ville par des troupes françaises. Ils sont entrés dans Alençon pendant la nuit, la ville ayant été libérée en 1944 à 3h du matin, et ont dormi sur la place.

L'équipe de reconstituteurs, en partie réunie ici, est constituée de membres de 15 à 56 ans. - Simon Lebaron

Trois jours de bivouac "en immersion"

La colonne de la Liberté a commencé son périple de trois jours depuis Fyé (Sarthe), lundi 11 août. Jusqu'à l'arrivée du cortège de véhicules à Ecouché, les bénévoles reconstituteurs pratiquent le bivouac "en immersion", "c'est-à-dire rien de moderne", précise Alexandre Cañadabueno. "On se lave au jerrican, on a une cuisinière d'époque qui fonctionne à l'essence et on bivouaque parfois à même le sol, comme ici sur la place de la Magdeleine où on n'a pas pu planter nos piquets de tente", poursuit le président de l'association Garand de la mémoire.

La gourde et son gobelet à l'avant du véhicule, l'équipement pour monter un bivouac à l'arrière. - Simon Lebaron

En reproduisant le train de vie des soldats de l'époque, l'association "essaie de perpétuer cette mémoire" et appelle à "ne pas oublier pour que ça ne recommence pas".

Le drapeau des forces françaises libres a flotté devant la basilique Notre-Dame. - Simon Lebaron

Les reconstituteurs passent la nuit à Sées ce mardi, avant de reprendre la route vers Ecouché en passant par les villages libérés par la 2e Division Blindée.