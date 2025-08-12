En ce moment AMOUR TOUJOURS CLARA LUCIANI
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

[En images] Alençon. "On essaie de perpétuer cette mémoire" : la colonne de la Liberté dans les pas de la 2e Division Blindée

Histoire. Pour les 81 ans de la libération d'Alençon, des reconstituteurs à bord de plusieurs véhicules militaires d'époque ont passé la matinée de ce 12 août dans la ville préfecture, sur les traces de la 2e Division Blindée.

Publié le 12/08/2025 à 16h21, mis à jour le 12/08/2025 à 16h53 - Par Simon Lebaron
[En images] Alençon. "On essaie de perpétuer cette mémoire" : la colonne de la Liberté dans les pas de la 2e Division Blindée
Des reconstituteurs bénévoles se sont installés sur la place de la Magdeleine à Alençon avec plusieurs véhicules d'époque. - Simon Lebaron

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les habitants d'Alençon se sont réveillés ce mardi 12 août avec une dizaine de véhicules militaires d'époque installés sur la place de la Magdeleine. "A l'époque, les gens se sont réveillés en y découvrant l'armée française du général Leclerc", rappelle Alexandre Cañadabueno. 81 ans après, le président de l'association Garand de la mémoire et ses adhérents ont reproduit la libération de la première ville par des troupes françaises. Ils sont entrés dans Alençon pendant la nuit, la ville ayant été libérée en 1944 à 3h du matin, et ont dormi sur la place.

L'équipe de reconstituteurs, en partie réunie ici, est constituée de membres de 15 à 56 ans.L'équipe de reconstituteurs, en partie réunie ici, est constituée de membres de 15 à 56 ans. - Simon Lebaron

Trois jours de bivouac "en immersion"

La colonne de la Liberté a commencé son périple de trois jours depuis Fyé (Sarthe), lundi 11 août. Jusqu'à l'arrivée du cortège de véhicules à Ecouché, les bénévoles reconstituteurs pratiquent le bivouac "en immersion", "c'est-à-dire rien de moderne", précise Alexandre Cañadabueno. "On se lave au jerrican, on a une cuisinière d'époque qui fonctionne à l'essence et on bivouaque parfois à même le sol, comme ici sur la place de la Magdeleine où on n'a pas pu planter nos piquets de tente", poursuit le président de l'association Garand de la mémoire.

La gourde et son gobelet à l'avant du véhicule, l'équipement pour monter un bivouac à l'arrière.La gourde et son gobelet à l'avant du véhicule, l'équipement pour monter un bivouac à l'arrière. - Simon Lebaron

En reproduisant le train de vie des soldats de l'époque, l'association "essaie de perpétuer cette mémoire" et appelle à "ne pas oublier pour que ça ne recommence pas".

Le drapeau des forces françaises libres a flotté devant la basilique Notre-Dame.Le drapeau des forces françaises libres a flotté devant la basilique Notre-Dame. - Simon Lebaron

Les reconstituteurs passent la nuit à Sées ce mardi, avant de reprendre la route vers Ecouché en passant par les villages libérés par la 2e Division Blindée.

Galerie photos
L'équipe de reconstituteurs, en partie réunie ici, est constituée de membres de 15 à 56 ans. - Simon Lebaron Les élus sont allés à la rencontre de l'association et à la découverte des véhicules. - Simon Lebaron A bord de l'ambulance des Rochambelles, premières femmes militaires à avoir servi en unité combattante. - Simon Lebaron Le drapeau des forces françaises libres a flotté devant la basilique Notre-Dame. - Simon Lebaron La gourde et son gobelet à l'avant du véhicule, l'équipement pour monter un bivouac à l'arrière. - Simon Lebaron

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
[En images] Alençon. "On essaie de perpétuer cette mémoire" : la colonne de la Liberté dans les pas de la 2e Division Blindée
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple