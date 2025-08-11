Alençon. Une dizaine de véhicules militaires d'époque célèbrent le 81e anniversaire de la Libération

Elle est la première ville et première préfecture à avoir été libérée par des troupes françaises. Alençon célèbre mardi 12 août l'anniversaire de sa libération, il y a 81 ans le 12 août 1944. A cette occasion, trois cérémonies patriotiques sont organisées au carrefour de la Croix Médavy (L'Orée-d'Ecouves) à 15h30, à la nécropole des Gateys (Saint-Nicolas-des-Bois) à 16h30 et devant le monument du maréchal Leclerc (rue de Lattre de Tassigny, Alençon) à 17h30.

Des reconstituteurs sur les traces de la 2e DB

La journée sera marquée par la présence de la colonne de la Liberté. Constituée d'une dizaine de véhicules d'époque et d'une trentaine de bénévoles reconstituteurs, elle a pris la route depuis Fyé (Sarthe) ce lundi 11 août dans les pas de la 2ᵉ Division Blindée Leclerc, qui libéra le nord-Sarthe et Alençon puis entreprit une remontée de l'Orne jusqu'à la poche de Falaise-Chambois. La colonne, initiative de l'association Garand de la mémoire, entrera à Alençon dans la nuit du 11 au 12 août. Elle se stationnera de 9h à 11h30, place de la Magdeleine, avant de continuer sa route jusqu'à Ecouché, où elle est attendue mercredi 13 août.