Pont-Audemer. Découvrir la Risle et ses canaux via l'application Randojeu

L'office de tourisme Pont-Audemer Val de Risle propose une nouvelle façon originale de découvrir la petite Venise normande. Elle lance un jeu numérique intitulé "Sur les traces de l'eau à Pont-Audemer". Il s'agit d'une immersion ludique dans le patrimoine de la ville avec l'application Randojeu. Cette dernière propose des expériences de découvertes ludiques et permet l'exploration d'un territoire. Randojeu s'adresse à tous les publics : adultes, familles et juniors.

A la découverte de la Risle et de ses canaux

Fondée sur le cours de la Risle et de ses canaux, Pont-Audemer est une des rares villes normandes à avoir conservé les traces de son organisation médiévale. Le rallye "Sur les traces de l'eau" permet de parcourir la ville grâce à ce jeu, pour découvrir ces activités liées à l'eau et l'histoire de Pont-Audemer. L'occasion de mettre en lumière la présence de la Risle et de ses ruisseaux ainsi que l'importance historique de l'eau pour ses usages variés, notamment le tannage du cuir. Pour cette balade de 3,5km comptez 1h30 de marche. Une fois l'application téléchargée, le jeu est gratuit.

D'autres jeux explorant toutes les richesses du territoire de la Communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle seront bientôt disponibles sur l'application Randojeu : "Sur le chemin des Résistants" à Manneville-sur-Risle, "Balade au cœur de Routot" ou encore "A la recherche des gouttes d'eau" sur le site Ramsar.

L'application Randojeu est disponible sur iPhone iOS et Android.