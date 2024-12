Caen. Un sentier nature sur le thème de l'eau, en plein cœur de la ville

Après des sentiers de balade dans les quartiers, la Ville de Caen a inauguré jeudi 28 novembre un troisième itinéraire sur le thème "Terre & Mer". "L'eau est omniprésente à Caen, la ville s'est organisée fondamentalement autour de l'eau", introduit Nicolas Escach, maire adjoint chargé de la ville durable. Neuf kilomètres de chemin, passant par dix-sept lieux d'intérêt avec des panneaux explicatifs.

L'objectif est de découvrir la ville autrement, "son paysage, son histoire, comment elle a été construite". Le tracé a été déterminé en suivant "les anciennes cartes, les cartes historiques de la présence de l'eau". Puis les sites ont été sélectionnés "pour raconter à la fois la grande histoire, mais aussi des anecdotes, des histoires personnelles". Pour Nicolas Escach, on oublie souvent que la ville a une histoire maritime et fluviale, avec l'Orne qui structure le territoire. "Une occasion de passer un moment en plein air, en famille et on peut en faire qu'une partie par exemple." Le tracé intégral est à retrouver sur le site internet de la Ville.