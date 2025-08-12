En ce moment Me Enamore RIDSA
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Rouen. Il vole deux vélos à l'aide d'une disqueuse

Sécurité. Un homme âgé d'une quarantaine d'années a été arrêté par la police, à Rouen, dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 août, alors qu'il venait de voler deux vélos dans le centre-ville. Il a déclaré aux policiers être toxicomane.

Publié le 12/08/2025 à 15h05 - Par Célia Caradec
Rouen. Il vole deux vélos à l'aide d'une disqueuse
Deux vélos ont été dérobés par un toxicomane à Rouen. - Célia Caradec - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Il a d'abord été aperçu peu avant 3h du matin, rue du Renard, muni d'une disqueuse. Puis il a été vu en train de couper une chaîne de deux vélos, rue des Bons enfants. Un homme âgé d'une quarantaine d'années a finalement été arrêté par la police, dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 août, dans le centre-ville de Rouen.

C'est au niveau de la rue Cauchoise, alors qu'il marchait avec les deux vélos volés à la main, que la brigade anticriminalité l'a interpellé. Selon une source policière, l'homme a immédiatement avoué son méfait, précisant avoir dans son sac une disqueuse et des seringues, car "il est toxicomane".

Pris d'une crise de démence

Toujours selon la police, l'homme s'agite ensuite, transpire, demande une cigarette puis se roule sur le sol, comme pris d'une crise de démence. Il refuse de décliner son identité et, une fois arrivé au commissariat, refuse également de se soumettre à un dépistage d'alcoolémie. Il a été placé en garde à vue.

Les deux vélos, de marques Moma et Riverside, ont été ramenés à l'hôtel de police, dans l'attente qu'ils retrouvent leur propriétaire.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Rouen. Il vole deux vélos à l'aide d'une disqueuse
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple