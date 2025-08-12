Rouen. Il vole deux vélos à l'aide d'une disqueuse

Il a d'abord été aperçu peu avant 3h du matin, rue du Renard, muni d'une disqueuse. Puis il a été vu en train de couper une chaîne de deux vélos, rue des Bons enfants. Un homme âgé d'une quarantaine d'années a finalement été arrêté par la police, dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 août, dans le centre-ville de Rouen.

C'est au niveau de la rue Cauchoise, alors qu'il marchait avec les deux vélos volés à la main, que la brigade anticriminalité l'a interpellé. Selon une source policière, l'homme a immédiatement avoué son méfait, précisant avoir dans son sac une disqueuse et des seringues, car "il est toxicomane".

Pris d'une crise de démence

Toujours selon la police, l'homme s'agite ensuite, transpire, demande une cigarette puis se roule sur le sol, comme pris d'une crise de démence. Il refuse de décliner son identité et, une fois arrivé au commissariat, refuse également de se soumettre à un dépistage d'alcoolémie. Il a été placé en garde à vue.

Les deux vélos, de marques Moma et Riverside, ont été ramenés à l'hôtel de police, dans l'attente qu'ils retrouvent leur propriétaire.