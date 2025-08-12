Rouen. Il menace des passants avec un pistolet factice

La police est sollicitée peu avant 3 heures du matin, mardi 12 août, à Rouen. Un requérant explique qu'un homme menace les passants avec une arme de poing, rue du Vieux Marché, en plein centre de la capitale normande.

Une réplique d'un pistolet 9mm semi-automatique

Arrivée sur les lieux, les agents de la Brigade anticriminalité repèrent un homme qui correspond au signalement. Un groupe de quatre personnes le désigne également, discrètement. Les policiers s'approchent et demandent à l'individu de mettre ses mains en évidence, relate une source au commissariat. Mais alors qu'un agent se saisit du suspect pour l'arrêter, il constate une grosseur dans son dos : c'est l'arme de poing signalée par les témoins. Les agents de la BAC constatent qu'il s'agit d'une réplique en plastique d'un pistolet 9 mm semi-automatique.

Sobre au moment des faits

A proximité, un groupe de jeunes gens âgés de 18 à 20 ans explique que l'homme les a menacés, a pointé l'arme sur eux, avant de se rendre compte qu'elle était factice. Deux autres jeunes femmes, effrayées, ont pris la fuite.

Le suspect, âgé de 20 ans, sobre au moment des faits et inconnu jusqu'à présent des services de police, a été placé en garde à vue.