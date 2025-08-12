En ce moment AMOUR TOUJOURS CLARA LUCIANI
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Seine-Maritime. Disparition inquiétante près d'Yvetot : la gendarmerie lance un appel à témoins

Sécurité. La gendarmerie lance un appel à témoins à la suite d'une disparition inquiétante. Michel Collé, un homme de 91 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis lundi 11 août. Il est parti d'Yvetot à bord de sa voiture.

Publié le 12/08/2025 à 18h13 - Par Gilles Anthoine
Seine-Maritime. Disparition inquiétante près d'Yvetot : la gendarmerie lance un appel à témoins
L'homme de 91 ans est porté disparu depuis lundi 11 août. Il était à bord de sa voiture, sur le secteur d'Yvetot. - Gendarmerie de Seine-Maritime

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

A la suite d'une disparition inquiétante, la gendarmerie de Seine-Maritime lance un appel à témoins pour retrouver Michel Collé. Il s'agit d'un homme de 91 ans qui n'a plus donné de nouvelles depuis lundi 11 août à 14h55.

Il a été vu la dernière fois au volant de sa Peugeot

Il a été vu la dernière fois au volant de sa voiture, à Yvetot, en direction de Sainte-Marie-des-Champs. Le véhicule est une Peugeot 3008 (ancien modèle), immatriculée DP-335-GY. L'homme disparu mesure 1m60, il est mince et porte une moustache grise. Les forces de l'ordre précisent que Michel Collé, qui marche habituellement avec une canne, est "renfermé et sauvage".

Les personnes qui pourraient aider à le localiser peuvent entrer en contact avec la gendarmerie d'Yvetot au 02 35 95 00 17.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Seine-Maritime. Disparition inquiétante près d'Yvetot : la gendarmerie lance un appel à témoins
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple