Seine-Maritime. Disparition inquiétante près d'Yvetot : la gendarmerie lance un appel à témoins

A la suite d'une disparition inquiétante, la gendarmerie de Seine-Maritime lance un appel à témoins pour retrouver Michel Collé. Il s'agit d'un homme de 91 ans qui n'a plus donné de nouvelles depuis lundi 11 août à 14h55.

Il a été vu la dernière fois au volant de sa Peugeot

Il a été vu la dernière fois au volant de sa voiture, à Yvetot, en direction de Sainte-Marie-des-Champs. Le véhicule est une Peugeot 3008 (ancien modèle), immatriculée DP-335-GY. L'homme disparu mesure 1m60, il est mince et porte une moustache grise. Les forces de l'ordre précisent que Michel Collé, qui marche habituellement avec une canne, est "renfermé et sauvage".

Les personnes qui pourraient aider à le localiser peuvent entrer en contact avec la gendarmerie d'Yvetot au 02 35 95 00 17.