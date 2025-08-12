En ce moment Together (feat. Bonnie Tyler) DAVID GUETTA
Jardin des Plantes de Rouen. Festival Vibrations à l'orangerie, entre jazz, rap, chanson et bals festifs

Loisir. Le festival Vibrations fait son retour cet été, du samedi 23 au samedi 30 août, au Jardin des Plantes de Rouen. Venez découvrir de nouveaux artistes et profiter des festivités tout au long de la semaine.

Publié le 12/08/2025 à 14h30 - Par Maëlys Blondel
Laura Perrudin est la première harpiste au monde à jouer de la harpe chromatique électrique, un instrument spécialement conçu pour elle. - Festival Vibrations

Le festival Vibrations s'installe du samedi 23 au samedi 30 août dans l'orangerie du Jardin des Plantes à Rouen, avec une programmation éclectique : bals conviviaux, musiques du monde, jazz, rap, chanson, swing… un voyage musical en plein air.

Côté artistes, on y croise Ade­lys, Rouge Minne­sota, Les Gratteurs De Tympan, Petite Sorcière, Platinum Platypus, DJ Krimau, La SWRP, Andrei, Mehdy Vonti, Mathieu Boogaerts – et surtout la harpiste‑chanteuse Laura Perrudin, figure hybride et fascinante du festival. L'ouverture, samedi 23 août à 19h, sera placée sous le signe de la soul‑funk : platinum platypus, 10 musiciens inspirés par la stax et la motown, lanceront les festivités dans un tourbillon dansant, suivi de DJ sets pour prolonger la soirée. Le clap de fin, samedi 30 août dès 19h, promet un bal swing endiablé avec le need for swing septet, mené par Viktorija Gecyte…

Pratique. Retrouver les différents tarifs sur festivalvibrations.jimdofree.com.

