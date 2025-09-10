En ce moment Orchestra (20th Anniversary feat Louane) DAN BLACK
Rouen. Concerts complets, artistes rares : le 106 séduit pour cette fin d'année

Loisir. Misant sur la diversité et un très haut niveau de qualité, la salle dédiée aux musiques actuelles rencontre un franc succès !

Publié le 10/09/2025 à 09h00
Rouen. Concerts complets, artistes rares : le 106 séduit pour cette fin d'année
En partenariat avec l'Opéra de Rouen, le 106 accueille dans sa grande salle en formule assise le concert de l'artiste pop suédoise Frederica Stahl, le 20 novembre prochain.

Un dernier trimestre foisonnant se prépare au 106, la salle dédiée aux musiques actuelles de Rouen sur les quais rive gauche. "Satisfaire et surprendre, cela reste notre devise depuis l'ouverture, confie Jean-Christophe Aplincourt, directeur et programmateur du 106. Et pour cela, nous nous donnons les moyens grâce à notre réseau de producteurs et d'agents, nous répondons au plus près aux demandes des spectateurs en misant sur la diversité." Le 106 se targue d'accueillir des grands artistes de la scène nationale et internationale comme Hoverphonic, Ko Ko Mo, Suzane et Groundation. Il s'agit aussi parfois de groupes qui se produisent très rarement en France comme Black Rebel Motorcycle Club. Ils n'assurent que quatre dates dans l'Hexagone, précise le directeur, tout comme Eivor, une Islandaise trop peu présente en France."

Des découvertes constantes

Mais le 106 présente aussi des artistes de niche, comme Jean et son rap introspectif, et nous invite à découvrir des univers méconnus comme le rock garage du groupe féminin japonais The 5,6,7,8's le 18 octobre, connu pour sa participation à la bande originale du film Kill Bill. Dans l'ADN du 106, il y a aussi bien sûr les 106 Expérience : "Ce rendez-vous mensuel donne une belle visibilité à des groupes régionaux. Le format est conçu comme un after work, les concerts commençant dès 18h30. C'est un vrai laboratoire, et une source de renouvellement constante", assure Jean-Christophe Aplincourt.

Victime de son succès

"Avant même la réouverture de la salle après la pause estivale, de nombreux concerts annoncaient déjà complet, se réjouit le directeur, la preuve de l'appétence de nos spectateurs pour la programmation. Les places de Feu! Chatterton ont été liquidées en seulement 24h, et c'est une des salles de France où les billets se sont vendus le plus vite !" Il faut dire que le 106 s'est fait sa place sur la Métropole en s'adressant aussi à des publics très variés : "Nous organisons même parfois des concerts assis de manière à vraiment capter tous les âges, comme celui d'Avishai Cohen et de Lloyd Cole, des formats jazz folk qui s'y prêtent particulièrement."

Pratique. Infos et tarifs sur le106.com.

Rouen. Concerts complets, artistes rares : le 106 séduit pour cette fin d'année
