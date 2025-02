Rouen. Résidences artistiques : un tremplin essentiel avant la scène

"C'est la première fois qu'on travaille autant dans le détail", déclare Mathieu Pigné, batteur du groupe rouennais Animal Triste, résidence quatre jours au 106 en amont de leur concert du 21 février. "C'est le point de départ de la tournée, après cela, le show est calé", explique Mathieu Pigné, batteur du groupe. Ce temps en résidence a permis au groupe, qui prépare la sortie de son troisième album "Jéricho" le 7 mars, de travailler ses nouveaux morceaux. "Avoir quatre jours de résidence, c'est énorme pour nous, qui sommes indépendants et avec des moyens limités", ajoute Cédric Kerbache, le bassiste.

Un peu plus loin dans la même salle, la chanteuse Solann, sacrée révélation féminine aux Victoires de la musique, prépare son concert dans la salle rouennaise le 27 février et sa tournée de février à avril. "Il a fallu revoir toute la scénographie avec l'arrivée des nouveaux morceaux", explique la chanteuse qui vient tout juste de sortir son premier album, "Si on sombre ce sera beau". "Avant, on avait quelque chose de minimaliste parce qu'il fallait se roder, là c'est ma première vraie résidence avec une véritable scénographie où on a voulu raconter quelque chose." Et ça demande beaucoup de précision :"Il faut voir si chaque instrument sonne bien, les lumières sur chaque instant du concert, préparer les moments où on enchaîne et les autres où on fait une pause pour boire, etc."

"Pour nous, c'est un outil précieux"

Le groupe Captain Sparks & Royal Company, lui, a une résidence de cinq jours au Trianon de Sotteville-lès-Rouen avant son concert du 1er mars. Pour le leader Antoine Rigaud, "c'est un outil précieux, car on n'a pas souvent l'occasion de travailler sur une scène comme celle-ci". La bande pratique la résidence depuis quelques années. Pour Thomas Bourreau, trompettiste du groupe, la résidence "c'est aussi travailler les lumières, travailler les nouveaux morceaux dans de bonnes conditions. Dans un local de répétition il y a le son, mais pas la diffusion, là on travaille tout ça". Ils envisagent également une résidence pour un live capté en vidéo au Magic Mirrors du Havre. Les résidences artistiques sont donc essentielles pour les groupes qui veulent concrétiser un projet scénique au long cours, et le Trianon, conventionné d'intérêt national, en a fait son cheval de bataille. La salle accompagne cinq à six groupes chaque saison, en leur fournissant des infrastructures professionnelles et des techniciens (ingénieur du son, éclairagiste, coach scénique, etc.). Ils sont même payés durant le temps de leur résidence via un "apport en coproduction", en plus de la rémunération éventuelle du producteur. Ce soutien financier est estimé à 10 000 euros par saison, bien que le financement ait diminué ces dernières années. En outre, d'autres structures, telles que le Kalif, une école de musique et un studio de répétition et d'enregistrement à Rouen, aident les artistes en leur offrant des espaces de répétition et des conseils pour leurs projets. Bien qu'il ne soit pas conventionné pour des résidences, le Kalif soutient plusieurs groupes émergents.