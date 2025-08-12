Granville Terre et Mer. L'intercommunalité alerte sur du démarchage abusif

Attention à ne pas se faire avoir ! La communauté de communes Granville Terre et Mer alerte, mardi 12 août, sur du démarchage abusif remarqué sur le territoire. Elle explique que des personnes ont été signalées en train de faire du porte à porte. Ces personnes proposent un changement de bac de collecte d'ordure ménagère pour la somme de 10€. L'intercommunalité assure ne pas en être à l'origine et appelle les habitants à la plus grande prudence. Aucun changement de bac n'est prévu.