Attention à ne pas se faire avoir ! La communauté de communes Granville Terre et Mer alerte, mardi 12 août, sur du démarchage abusif remarqué sur le territoire. Elle explique que des personnes ont été signalées en train de faire du porte à porte. Ces personnes proposent un changement de bac de collecte d'ordure ménagère pour la somme de 10€. L'intercommunalité assure ne pas en être à l'origine et appelle les habitants à la plus grande prudence. Aucun changement de bac n'est prévu.
Granville Terre et Mer. L'intercommunalité alerte sur du démarchage abusif
Sécurité. L'intercommunalité Granville Terre et Mer alerte appelle chacun à la vigilance, mardi 12 août, concernant du démarchage abusif sur le territoire.
Publié le 12/08/2025 à 15h36 - Par Thibault Lecoq
