Télévision. “J'ai craqué pour toi” : Valentin séduit par la prétendante d'un autre agriculteur dans "L'Amour est dans le pré"

La saison 20 de L'Amour est dans le pré bat son plein sur M6 avec ses premiers speed datings et séjours à la ferme. Parmi les agriculteurs, Julien, céréalier de 35 ans installé en Nouvelle-Aquitaine, a déjà fait son choix : Coralie et Louise viendront partager son quotidien. Mais au détour de l'émission dérivée L'Amour vu du pré, diffusée en deuxième partie de soirée, une autre candidate a fait tourner des têtes… et pas celles que l'on attendait.

L'éleveur normand n'a pas mâché ses mots

Valentin, 27 ans, connu pour sa participation à la saison 19, suivait attentivement les rendez-vous de Julien. L'éleveur de vaches laitières originaire de la Manche a eu un véritable coup de cœur pour Carine. Avec humour, il a lancé : "Je récupérerais bien des lettres, moi. J'aime bien celle qui est avec la peau de brebis", avant de préciser : "Si elle ne vient pas, je suis là."

Un message lancé à l'antenne

Pris dans son enthousiasme, Valentin s'est même emmêlé les pinceaux en l'appelant Sarah au lieu de Carine, avant d'être corrigé par la production. Pas de quoi refroidir le Normand, qui a poursuivi son appel du pied en direct : "Si tu regardes le Vu du pré, sache que j'ai craqué pour toi. Et si tu veux m'écrire, il n'y a pas de souci."

Julien continue son aventure amoureuse

Pendant que Valentin tente sa chance à distance, Julien poursuit son parcours classique dans L'Amour est dans le pré. Repreneur de l'exploitation familiale en 2022, passionné de football et de chant, il espère rencontrer l'amour durable auprès de Coralie ou Louise.

Quant à Carine, répondra-t-elle aux avances inattendues de Valentin ? Les prochains épisodes nous diront si ce coup de cœur débouche sur une nouvelle histoire.