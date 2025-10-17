Musique. Quels sont les concerts à ne pas manquer à Caen d'ici la fin de l'année ?

L'automne s'installe paisiblement dans la région, et les événements en extérieur se font de plus en plus rares… Face à cette météo morose, rien de mieux que de profiter d'un spectacle en salle ! Voici notre sélection des rendez-vous musicaux qui n'affichent pas encore complet dans l'agglomération caennaise.

Zénith ou scène intimiste

Envie de voyage ? La Loco à Mézidon Vallée d'Auge accueille Tiken Jah Fakoly, figure majeure du continent africain et du reggae. L'artiste proposera une ambiance acoustique, entouré de musiciens jouant des instruments traditionnels d'Afrique de l'Ouest, le 7 novembre. Au Cargö à Caen, Théodort proposera sa musique, mélange d'afropop, d'amapiano, un style de house sud-africaine, d'afrogospel et de fuji, genre né au Nigeria. Rendez-vous le 11 décembre.

Des grands noms sont à l'affiche au Zénith de Caen. Notons Julien Doré le 24 octobre, Louane le 8 novembre, M. Pokora le 20 novembre pour son Adrénaline Tour, Amir deux jours plus tard, ou encore la star locale Pierre Garnier le 17 décembre, pour un, déjà, troisième Zénith avec son Chaque seconde tour.

Magie de Noël ou de la nostalgie

Avis aux nostalgiques, la mode des tributes (un groupe ou un artiste qui reprend les chansons d'un groupe célèbre pour lui rendre hommage) n'en finit plus, et plusieurs spectacles sont programmés. Dès le 16 octobre, chantez sur du Abba au Zénith. Le 29 novembre, les tubes de Michael Jackson y seront chantés. Le 6 décembre, c'est au Big Band Café que se tiendra le Tribute Fest, avec des musiques d'AC/DC, des Guns N' Roses et d'Ozzy Osbourne. Nostalgie encore, avec la tournée Les Années 80, aussi le 6 décembre, au Zénith. Retrouvez-y Lââm, Lio, Plastic Bertrand, Partenaire Particulier Sloane et d'autres noms encore. Pour ceux qui n'ont pas grandi, les musiques de Disney seront à entonner en chœur le 23 novembre, avec un orchestre symphonique, des chanteurs et danseurs.

Enfin, à mesure que Noël approche, la salle de spectacle caennaise se met à la page. Le Noël magique de Caroline Marx est joué trois fois au Zénith, les 20 et 21 décembre. Illusion, magie, danse, mentalisme… Un spectacle familial qui requiert la participation du public.